В АПЛ впервые за 18 лет уволили главного тренера в августе

В уволили главного тренера в августе впервые за 18 лет.

Сегодня об отставке объявил . Команда потерпела три поражения в четырех матчах чемпионата на старте сезона, в том числе проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:9 в последней игре.

Всего это лишь шестой случай увольнения главного тренера из команды Премьер-лиги в августе.

В последний раз подобное случилось в сезоне-2004/05. Тогда Бобби Робсон был уволен из «Ньюкасла», а Пол Старрок – из .

До этого отставки в августе были у , (оба – ) и Питера Рида ( ).