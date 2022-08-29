Кайо об отъезде в марте: «Было сложно понять, что происходит в мире. Вернувшись в Россию, понял, что тут безопасно»

Защитник Кайо Панталеао высказался об отъезде из России в марте этого года.

На вопрос об уходе из клуба он ответил после матча с (4:1) в рамках 7-го тура Мир РПЛ.

– Это была одновременно сложный и важный матч для нас. Надеюсь, эта игра даст нам импульс побеждать и дальше.

– Жалеешь, что покидал «Краснодар» на время?

– В тот момент было сложно понять, что происходит в мире. Когда я вернулся в Россию, понял, что тут безопасно и уезжать не стоит. Вернулись и другие легионеры.

– Может ли «Краснодар» бороться за чемпионство?

– Самая главная цель – быть как можно выше в таблице. Конечно, нам хочется выиграть , шансы есть.

– Сколько лет еще мы будем отстранены от еврокубков?

– Если честно, то надеюсь, как можно скорее нас вернут. Верю в это, – сказал Кайо.