Сперцян забил со штрафного второй раз в сезоне

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Краснодар Краснодар-2 Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян вновь забил со штрафного в этом сезоне Мир РПЛ.

Хавбек «Краснодара» точно пробил на 44-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Торпедо» (3:0, второй тайм).

Это уже второй его гол со штрафного в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее он забил «Факелу» в 1-м туре (2:2).

Личный рекорд Сперцяна – три гола со штрафных за «Краснодар-2» в ФНЛ в сезоне-2020/21.

Всего у Сперцяна уже шесть голов в семи играх РПЛ. Его подробная статистика – здесь. 

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Краснодар».

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