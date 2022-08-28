Сперцян забил со штрафного второй раз в сезоне

Эдуард Сперцян вновь забил со штрафного в этом сезоне Мир РПЛ.
Хавбек «Краснодара» точно пробил на 44-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Торпедо» (3:0, второй тайм).
Это уже второй его гол со штрафного в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее он забил «Факелу» в 1-м туре (2:2).
Личный рекорд Сперцяна – три гола со штрафных за «Краснодар-2» в ФНЛ в сезоне-2020/21.
Всего у Сперцяна уже шесть голов в семи играх РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Краснодар».