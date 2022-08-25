«Челси» предложит 75 млн фунтов за Фофана. На его место «Лестер» хочет Аканджи из «Боруссии»

«Челси» готовит новое предложение по защитнику «Лестера» Уэсли Фофана.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы готовы заплатить около 75 млн фунтов. Сейчас определяется структура бонусных выплат.
Сам футболист хочет только в «Челси». «Лестер» примет то или иное решение тогда, когда получит указанное предложение.
В случае продажи 21-летнего француза «лисы» хотят подписать Мануэля Аканджи из «Боруссии» Дортмунд, передает The Telegraph. Немецкая команда потребует порядка 20 млн фунтов (23,7 млн евро).