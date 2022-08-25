«Челси» предложит 75 млн фунтов за Фофана. На его место «Лестер» хочет Аканджи из «Боруссии»

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«Челси» готовит новое предложение по защитнику «Лестера» Уэсли Фофана.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы готовы заплатить около 75 млн фунтов. Сейчас определяется структура бонусных выплат.

Сам футболист хочет только в «Челси». «Лестер» примет то или иное решение тогда, когда получит указанное предложение.

В случае продажи 21-летнего француза «лисы» хотят подписать Мануэля Аканджи из «Боруссии» Дортмунд, передает The Telegraph. Немецкая команда потребует порядка 20 млн фунтов (23,7 млн евро).

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