Анчелотти о 3:1 с «Эспаньолом»: «Когда игра раскрывается, у «Реала» появляется преимущество благодаря мощным, быстрым футболистам»

поделился впечатлениями после победы над (3:1).

«Реал» одержал гостевую победу в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«У нас очень хороший состав, пять замен тоже сильно помогают.

Когда игра раскрывается, у нас появляется преимущество, потому что мы имеем мощных и быстрых футболистов. В этом аспекте мы сильнее. Мы выиграли, потому что действовали с большей энергией, чем соперник.

Мы хорошо начали игру, быстро забили, но затем сбавили в интенсивности. Второй тайм складывался непросто, но мы увеличили темп, и это дало плоды.

У нас появился Тчуамени, и мы должны выжимать пользу из этого. Однако другие полузащитники должны сбалансировать свои передвижения на поле.

Мы провели три гостевых матча и одержали три победы. Я очень доволен.

У нас хорошая динамика, нужно продолжать в том же духе», – сказал главный тренер .