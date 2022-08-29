Неймар реализовал 90,3% своих пенальти в «ПСЖ» – 28 из 31

Неймар реализовал больше 90% пенальти в матчах за «ПСЖ».

В матче 4-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:1) бразилец забил с 11-метровой отметки на 70-й минуте – это его второй гол с пенальти в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Всего же Неймар в парижском клубе бил пенальти 31 раз и забил 28 голов. Показатель реализации составляет 90,3%.

Всего у 30-летнего нападающего 8 мячей и 6 голевых пасов в 5 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Его статистика – здесь.

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