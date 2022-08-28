Хендерсон отразил удар Кейна с пенальти. Вратарь «МЮ» отбил второй 11-й метровый за 4 матча в «Ноттингеме»

Дин Хендерсон отразил второй пенальти в текущем сезоне чемпионата Англии.
Вратарь «Ноттингем Форест» парировал удар Харри Кейна с 11-метровой отметки по ходу второго тайма при счете 0:1 в пользу «Тоттенхэма».
25-летний голкипер во второй раз на старте сезона справился с отражением пенальти. Во втором туре Хендерсон отбил удар хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.
Как отмечает Opta, Хендерсон пропустил только один гол с пенальти из пяти последних ударов. Вратарь сделал три сэйва, один раз мяч попал в штангу в четырех попытках, не считая пропущенного мяча.
Голкипер, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды.