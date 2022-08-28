Хендерсон отразил удар Кейна с пенальти. Вратарь «МЮ» отбил второй 11-й метровый за 4 матча в «Ноттингеме»

отразил второй пенальти в текущем сезоне чемпионата Англии.

Вратарь парировал удар с 11-метровой отметки по ходу второго тайма при счете 0:1 в пользу .

25-летний голкипер во второй раз на старте сезона справился с отражением пенальти. Во втором туре Хендерсон отбил удар хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как отмечает Opta, Хендерсон пропустил только один гол с пенальти из пяти последних ударов. Вратарь сделал три сэйва, один раз мяч попал в штангу в четырех попытках, не считая пропущенного мяча.

Голкипер, который принадлежит , выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды.