Хендерсон отразил удар Кейна с пенальти. Вратарь «МЮ» отбил второй 11-й метровый за 4 матча в «Ноттингеме»

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Дин Хендерсон отразил второй пенальти в текущем сезоне чемпионата Англии.

Вратарь «Ноттингем Форест» парировал удар Харри Кейна с 11-метровой отметки по ходу второго тайма при счете 0:1 в пользу «Тоттенхэма».

25-летний голкипер во второй раз на старте сезона справился с отражением пенальти. Во втором туре Хендерсон отбил удар хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как отмечает Opta, Хендерсон пропустил только один гол с пенальти из пяти последних ударов. Вратарь сделал три сэйва, один раз мяч попал в штангу в четырех попытках, не считая пропущенного мяча.

Голкипер, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

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