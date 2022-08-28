«Селтик» выиграл матч 9:0, повторив рекорд лиги Шотландии

выиграл матч с разницей в девять голов и повторил шотландский рекорд.

Команда из Глазго, которую тренирует Эндж Постекоглу, одержала победу над (9:0) в матче чемпионата Шотландии. Хет-трик сделал японский нападающий Кего Фурухаси.

Таким образом, «Селтик» повторил самую крупную победу в истории чемпионата Шотландии. То достижение установил сам же «Селтик», который обыграл «Абердин» со счетом 9:0 в сезоне-2010/11.

В то же время данная победа «Селтика» стала самой крупной в рамках выездного матча в чемпионате Шотландии.

В этом случае команда превзошла собственный результат – в сезоне-2005/06 «Селтик» выиграл «Данфермлин Атлетик» в гостях со счетом 8:1.