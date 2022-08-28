«Селтик» выиграл матч 9:0, повторив рекорд лиги Шотландии

«Селтик» выиграл матч с разницей в девять голов и повторил шотландский рекорд.
Команда из Глазго, которую тренирует Эндж Постекоглу, одержала победу над «Данди Юнайтед» (9:0) в матче чемпионата Шотландии. Хет-трик сделал японский нападающий Кего Фурухаси.
Таким образом, «Селтик» повторил самую крупную победу в истории чемпионата Шотландии. То достижение установил сам же «Селтик», который обыграл «Абердин» со счетом 9:0 в сезоне-2010/11.
В то же время данная победа «Селтика» стала самой крупной в рамках выездного матча в чемпионате Шотландии.
В этом случае команда превзошла собственный результат – в сезоне-2005/06 «Селтик» выиграл «Данфермлин Атлетик» в гостях со счетом 8:1.
- Дата проведения
- 28 августа, 14.00, «Теннедайс Парк»
- Голы:
- 0:1 – 15 Фурухаси, 0:2 – 40 Фурухаси, 0:3 – 45 Фурухаси, 0:4 – 45 Жота, 0:5 – 50 Абада, 0:6 – 55 Юранович, 0:7 – 59 Абада, 0:8 – 77 Абада, 0:9 – 81 Старфельт.
-
Данди Юнайтед –
Эрикссон, Фримэн, Эдвардс, Смит, Грэм, Макманн, Левитт, Харкс (Сиббальд, 58), Микисон (Макгрэт, 58), Флетчер (Кларк, 58), Миддлтон (Нисканен, 63).
-
Селтик –
Харт, Юранович, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли (Тернбулл, 62), Хатате (Муй, 62), Жота (Маэда, 62), Фурухаси (Форрест, 62), Абада (Бернабей, 78).
- Предупреждение:
- Флетчер (4).