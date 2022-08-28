Семак о 4:0 с «Уралом»: «Тяжелый первый тайм, «Зениту» не хватало качества передачи и быстроты. Во втором «Уралу» было непросто поддерживать темп»

Главный тренер подвел итоги матча с «Уралом» (4:0) в 7-м туре Мир .

– Тяжелый первый тайм. Немного нам не хватало качества передачи и быстроты перемещения (как наших игроков, так и перемещения мяча), точности в завершающей стадии. Не могли из тех неплохих подходов, которые были, создать хорошие голевые моменты.

Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать еще моменты, часть из которых реализовали.

– Сергей Богданович, здравствуйте. Алексей, «Коммент.Шоу». У меня такой вопрос: вам не скучно?

– Нет.

– Вы на следующей неделе будете в Москве. Мы [канал «Коммент.Шоу»] хотим воспользоваться ситуацией и пригласить вас к нам. Вы придете?

– Нет. Нет времени, простите.

– Здравствуйте. В следующем году моя страна – Индонезия – примет молодежный чемпионат мира. Сейчас у вас есть футболист из Казахстана, может ли в будущем в вашей команде появиться футболист из Индонезии?

– Почему нет? Мы открыты для всех игроков любой национальности. Главное, чтобы качество игроков позволяло им конкурировать за место в стартовом составе.

– Что вы такого сказали футболистам в перерыве, что они вышли и разгромили «Урал»? В первом тайме казалось, что игра более-менее равная.

– Вы правы: в первом тайме игра была плюс-минус равная. Что касается второго тайма, то совокупность факторов. Как я сказал, и мы стали быстрее работать с мячом, больше двигаться, больше было открываний на максимальных скоростях. То есть взвинтили немножко скорость.

Думаю, игрокам «Урала» поддерживать тот темп, который они сами задали в первом тайме, было непросто. Это на мой взгляд. Я не буду как-то разбирать действия , но команда с первой до последней минуты старалась действовать агрессивно. Конечно, играть с ними непросто. Против любой команды не будет просто, но, на мой взгляд, первый забитый мяч раскрыл игру – и моментов стало гораздо больше, – сказал Семак.