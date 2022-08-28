«Атлетико» отдаст Лоди «Ноттингему» в аренду за 5 млн евро с выкупом за 30 млн, медосмотр – сегодня. Вместо Ренана возьмут Регилона из «Тоттенхэма»

В в ближайшее время ожидаются изменения на позиции левого защитника.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня прибудет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в «Ноттингем Форест». Клубы договорились о том, что бразилец перейдет в аренду за 5 млн евро, а в соглашение будет включена опция его выкупа за 30 млн евро.

По сведениям Marca, о сделке может быть объявлено уже сегодня вечером. Защитник в случае выкупа будет связан с контрактом до 2027 года.

На место Лоди «Атлетико» подпишет из . Речь идет об аренде без права выкупа.

Со статистикой выступлений Лоди можно ознакомиться здесь, Регилона – тут.