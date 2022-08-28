«Атлетико» отдаст Лоди «Ноттингему» в аренду за 5 млн евро с выкупом за 30 млн, медосмотр – сегодня. Вместо Ренана возьмут Регилона из «Тоттенхэма»

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В «Атлетико» в ближайшее время ожидаются изменения на позиции левого защитника.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сегодня Ренан Лоди прибудет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в «Ноттингем Форест». Клубы договорились о том, что бразилец перейдет в аренду за 5 млн евро, а в соглашение будет включена опция его выкупа за 30 млн евро.

По сведениям Marca, о сделке может быть объявлено уже сегодня вечером. Защитник в случае выкупа будет связан с «Ноттингемом» контрактом до 2027 года.

На место Лоди «Атлетико» подпишет Серхио Регилона из «Тоттенхэма». Речь идет об аренде без права выкупа.

Со статистикой выступлений Лоди можно ознакомиться здесь, Регилона – тут.

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