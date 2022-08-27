Лисандро выиграл 83% верховых дуэлей в «МЮ». Он самый низкий центральный защитник АПЛ

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выигрывает большинство верховых дуэлей.

На счету 175-сантиметрового аргентинца 83% побед при борьбе в воздухе. Этот показатель выше, чем, например, у Калиду Кулибали из «Челси» (75%), Вильяма Салиба из «Арсенала» (57%), Джо Гомеса из «Ливерпуля» (56%), Рубена Диаша из «Ман Сити» (36%).

Перейдя в «МЮ» из «Аякса», Мартинес стал самым низким центральным защитником в АПЛ. С его статистикой за 4 матча в лиге можно ознакомиться здесь.

Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?

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