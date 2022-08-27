Эрлинг Холанд: «Хорошие чувства после хет-трика. Папа, наверное, скажет, что у него больше голов в АПЛ»

Эрлинг Хааланд прокомментировал свой хет-трик в матче с (4:2).

«Действительно хорошее чувство. Момент гордости для меня и моей семьи. Мы продолжаем в том же духе. Именно ради таких матчей я здесь – чтобы изменить ситуацию, когда наступают трудные времена.

Мой папа, наверное, скажет, что у него было больше голов в АПЛ, чем у меня (у отца Эрлинга 18 голов за 181 матч в – Sports.ru), так что я буду догонять его!

В конце концов, все дело в небольших корректировках. В первом тайме мы почти забили, так что нужно было сделать это. Очень важно иметь такой менталитет, и мы можем стать лучше в этом отношении. Мы должны и дальше упорно работать», – сказал форвард .