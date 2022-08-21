Карло Анчелотти: «Модрич – лидер «Реала». Он забил самый важный гол «Сельте»

прокомментировал победу над «Сельтой» (4:1).

– фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов.

Мы стараемся придерживаться схемы 4-3-3, но это правда, что Вальверде – не вингер, он знает, как проникать внутрь. Когда играет Родриго, вы можете увидеть 4-3-3 более четко» – сказа главный тренер .