Карло Анчелотти: «Модрич – лидер «Реала». Он забил самый важный гол «Сельте»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой» (4:1).
«Лука Модрич – фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. «Сельта» в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов.
Мы стараемся придерживаться схемы 4-3-3, но это правда, что Вальверде – не вингер, он знает, как проникать внутрь. Когда играет Родриго, вы можете увидеть 4-3-3 более четко» – сказа главный тренер «Реала».