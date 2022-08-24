«Челси» интересуется Тапсоба из «Байера» на случай провала переговоров по Фофана

Теги Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лестер Эдмонд Тапсоба Уэсли Фофана Футбол

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Байера» Эдмонду Тапсоба.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на коллегу Марка Беренбека, 23-летний игрок определенно входит в список потенциальных трансферных целей лондонцев. Его кандидатура обсуждалась внутри клуба на случай провала переговоров с «Лестером» по Уэсли Фофана.

Тапсоба в прошлом сезоне провел 22 матча в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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