«Челси» интересуется Тапсоба из «Байера» на случай провала переговоров по Фофана

проявляет интерес к защитнику «Байера» .

Как передает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на коллегу Марка Беренбека, 23-летний игрок определенно входит в список потенциальных трансферных целей лондонцев. Его кандидатура обсуждалась внутри клуба на случай провала переговоров с по .

Тапсоба в прошлом сезоне провел 22 матча в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тапсоба в свитере Лунева встал в ворота «Байера» в конце матча с «Дортмундом». Градецки удалили, а замен не осталось