«Барселона» и «Лечче» согласовали аренду Умтити. Медосмотр в Италии – на этой неделе

Защитник Самюэль Умтити в ближайшее время перейдет из «Барселоны» в «Лечче».

По сведениям журналиста , сделка согласована, французский футболист перейдет в клуб Серии А на правах аренды до 2023 года.

На этой неделе 28-летний игрок пройдет медицинский осмотр, после чего трансфер будет завершен.

Инсайдер Николо Скира добавляет, что права выкупа у «Лечче» не будет, а зарплату в полной мере будет платить .

Со статистикой выступлений Умтити можно ознакомиться здесь.

«Барса» будет платить Умтити зарплату в аренде в «Лечче». Для каталонцев предусмотрены бонусы