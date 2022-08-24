«ПСЖ» может продать Диалло «Астон Вилле» за 10 млн евро. Защитник хочет поработать с Джеррардом

Защитник Абду Диалло рассчитывает покинуть «ПСЖ» этим летом.

Как передает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, интерес к футболисту проявляют несколько клубов , в том числе . 26-летний игрок был бы рад поработать под руководством и получить практику перед ЧМ-2022.

может получить за сенегальца порядка 10 млн евро и не собирается его удерживать.

В прошлом сезоне Диалло провел 12 матчей в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.