«ПСЖ» может продать Диалло «Астон Вилле» за 10 млн евро. Защитник хочет поработать с Джеррардом

Защитник Абду Диалло рассчитывает покинуть «ПСЖ» этим летом.
Как передает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, интерес к футболисту проявляют несколько клубов АПЛ, в том числе «Астон Вилла». 26-летний игрок был бы рад поработать под руководством Стивена Джеррарда и получить практику перед ЧМ-2022.
«ПСЖ» может получить за сенегальца порядка 10 млн евро и не собирается его удерживать.
В прошлом сезоне Диалло провел 12 матчей в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.