Все матчи сборной Австралии на Чемпионате мира по футболу 2022

Команда Австралии уже не первый отборочный цикл выступает в Азии и на этот раз сильно уступила лидерам своей отборочной группы. Пробиваться на мировое первенство пришлось через стыковой матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В результате соккеруз в шестой раз станут участниками мирового первенства. В 2006 году им удалось выйти в плей-офф. Теперь в группе D с командами Франции, Дании и Туниса сделать это будет непросто.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 22:00. Франция — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 13:00. Тунис — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 18:00. Австралия — Дания, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Дания и Франция явно превосходят по силе команду Австралии, но третье место в группе австралийцы рассчитывать могут. Время начала матчей указано московское.