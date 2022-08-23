Аршавин о переходе Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит»: «Решили, что ради будущего пацана нужно сотрудничать»

Андрей Аршавин прокомментировал переход защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит».
«Его трансфер – хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук.
Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд – одно, но ради игрока – нужно сотрудничать.
Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович [Семак] захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита».