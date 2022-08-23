Клопп про 1:2 с «МЮ»: «Матч закончился так, потому что истекло время. Наш гол был закономерным, но поздно случился»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпулю» немного не хватило времени, чтобы избежать поражения в матче с (1:2).

«Мы проигрывали 0:1 к перерыву, но конец первого тайма получился позитивным. Начало второй половины получилось бешеным, но мы уже реально вошли в игру.

Однако затем мы пропустили второй гол, это нас сбило. Это, естественно, создало определенную атмосферу.

Думаю, наш гол был абсолютно закономерным, просто он случился немного поздно. У нас было больше моментов, Де Хеа сделал несколько отличных сэйвов, также они блокировали наши удары.

Матч закончился со счетом 1:2, потому что вышло время, а мы в последние две-три минуты не создали больше явных моментов, потому что время истекло, хотя нормальной игры уже не было из-за различных ситуаций», – сказал главный тренер .