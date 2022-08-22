«Хотели соединить имперский стиль с современным подходом. Наша аудитория консервативна». Продюсер Гордеев о черно-золотом ребрендинге «Матч ТВ»

Продюсер Гавриил Гордеев рассказал, почему сменил фирменные цвета на черный и желтый.

Гордеев был генеральным продюсером «Матч Премьер». Сейчас он занимает должность продюсера по оригинальному контенту .

– Хотели соединить имперский стиль с современным подходом.

– Вдохновлялись имперским флагом? На нем тоже есть черный и золотой цвета.

– Нет-нет, когда я говорю об имперском стиле, то имею в виду тягу целевой аудитории к традиционализму. Наша аудитория консервативна, а это нужно было как-то примирить с современностью.

Чтобы был широкий охват, нужно заинтересовать три поколения людей. В свое время я продюсировал фильм «Батя», он интересен нам, людям 30-45 лет, потому что у каждого – свои незакрытые вопросы с отцами.

Моим детям, которые смотрят на эту романтичную картинку нашего взросления и могут толкнуть в плечо: «Теперь-то я понимаю, почему ты такой». И моим родителям, которые понимают, как было тяжело выживать в 90-е.

– И вы пытались такой же паттерн создать и в спортивном ТВ.

– Именно, ведь в спорте тоже важно ощущение, что тебе нравится то же самое, что и твоему сыну и наоборот. Даже на уровне дизайна.

Золото – элемент, который в России любят. Сколько с современными деталями и минимализмом не заморачивайся, русская душа все равно попросит чего-то блестящего.

Поскольку я воспитанник ТНТ, мне писали: как круто и современно ты объединил любимые армянские цвета – золото на черном, – сказал Гордеев, смеясь.