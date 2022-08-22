Продюсер Гордеев об эфире с Бузовой и «Есть тема!» на «Матч ТВ»: «На хайпожоростве бренда не построишь. Сделать «Коммент.Шоу» на платном канале трудно»

Продюсер Гавриил Гордеев высказался о контенте .

– Вы говорили: «Хайп – это плохо, потому что он быстро заканчивается. Надо быть брендом». Вас не расстраивает, что главный проект нынешнего «Матча» – «Есть тема» – идет полностью вразрез с вашими ценностями?

– Могу сколько угодно рефлексировать, но у этого изменения курса наверняка есть причины.

– При вас на «Матч Премьер» подобное шоу могло появиться в сетке?

– Скорее нет.

– Почему комментаторы делали проекты типа «Коммент.Шоу» на ютубе, а не на канале, в штате которого находятся?

– Сделать «Коммент.Шоу» на платном канале трудно даже с продюсерской точки зрения. У ребят на ютубе есть определенный уровень свободы или хулиганства и так далее. Зачем их ограничивать? Тем более был пример Нобеля – он делал свою историю на ютубе, при этом у него был эксклюзивный проект на «Матч Премьер» (видимо, имеется в виду программа «Инсайдеры». – прим.).

– Но условной «Прожарки» – флагманского проекта как на ТНТ4, которым вы тоже руководили – у «Матч Премьера» так и не появилось.

– Такие вещи должны появляться, когда все остальное на канале безупречно. Главное в телике – контент. Контент спортивного телевидения – прежде всего, трансляции. Все остальное – приятные бонусы, которые не могут идти впереди основы канала.

Не говоря уже о том, что баланс между консервативностью спортивной аудитории и современным форматом в таком проекте держать еще сложнее. Мне очень нравится, к примеру, что делают пацаны с «Поз и Коз». Но понимаю: это не тот контент, из-за кого аудитория будет подписываться на канал.

– Продолжая про ценности: вам не кажется, что успешный платный канал в России – утопия?

– Когда-то надо начинать.

– Это не донкихотство, заранее обреченное на провал?

– Нет. Посмотрите на развитие онлайн-кинотеатров – когда-то мы и представить не могли, что будем платить раз в месяц за кино и сериалы. Теперь таких платформ минимум десяток. Подписная модель работает.

– Когда 97% людей по опросам не могут назвать ни одного спортсмена, который едет на Олимпиаду – можно говорить, что «Матч» проваливает свою миссию?

– Скажу так: в этом виноват не один «Матч».

– «Матчу» нужна конкуренция?

– Нужна, ее не хватает. Бизнес может развиваться только в конкурентной борьбе.

– Бузова у Губерниева как главное событие во время Евро, шоу «Есть тема» – тот курс, который избрал канал…

– Повторю свою цитату: на хайпожоростве бренда не построишь. Но не могу сказать, какая стратегия должна быть у канала при нынешних вводных. Так что я вовремя ушел из телевизионной повестки, – сказал продюсер по оригинальному контенту .