Пиоли про 1:1 с «Аталантой»: «Милан» мало что позволил сопернику, но нужно играть решительнее»

Главный тренер подвел итоги матча с «Аталантой» (1:1) в Серии А.

«Я доволен в том смысле, что мы мало что позволили сделать «Аталанте» и при этом играли с идеей самопожертвования. При этом следовало действовать более решительно после перерыва.

изменила свой план и села поглубже, так что нам стоило играть более терпеливо, чтобы вскрыть оборону.

В моем распоряжении много сильных форвардов, нужно использовать их всех, чтобы они набрали форму. Также я выпустил де Кетеларе на позицию треквартисты, и мы были близки к победе, создав несколько хороших моментов.

Если оценивать выступление в матче с очень сильным соперником, то я остался им доволен», – заявил Пиоли DAZN.