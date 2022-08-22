Пиоли про 1:1 с «Аталантой»: «Милан» мало что позволил сопернику, но нужно играть решительнее»

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Шарль де Кетеларе Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Аталантой» (1:1) в Серии А.

«Я доволен в том смысле, что мы мало что позволили сделать «Аталанте» и при этом играли с идеей самопожертвования. При этом следовало действовать более решительно после перерыва.

«Аталанта» изменила свой план и села поглубже, так что нам стоило играть более терпеливо, чтобы вскрыть оборону.

В моем распоряжении много сильных форвардов, нужно использовать их всех, чтобы они набрали форму. Также я выпустил де Кетеларе на позицию треквартисты, и мы были близки к победе, создав несколько хороших моментов.

Если оценивать выступление в матче с очень сильным соперником, то я остался им доволен», – заявил Пиоли DAZN.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные