Кассано о Дибале: «Сильного игрока «Ювентус» в 29 не выставит. Лучшие клубы даже для скамейки его не хотели. Пауло не феномен»

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Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано не считает новичка римлян Пауло Дибалу топ-футболистом.

«Если ты сильный игрок и тебе 29 лет, «Ювентус» не выставляет тебя из команды. 4-5 сильнейших клубов не рассматривали его даже для усиления скамейки. «Интер» связался с ним, затем подписал Лукаку и сказал Дибале: «Иди домой». При всем уважении, он перешел в «Рому» на 5 млн евро, хотя изначально хотел 10.

Я еще со времен его выступлений за «Палермо» говорю, что он не феномен. Почему его не хотела ни одна топ-команда, хотя бы «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»? «Интер» никогда по-настоящему им не интересовался, он даже Санчеса, который сильнее Дибалы, отдал в другую команду. А «Милан» предпочел два месяца подождать де Кетеларе.

Дибала в итоге перешел в команду, ставшую шестой, и будет зарабатывать отнюдь не астрономические деньги», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

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