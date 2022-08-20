Кассано о Дибале: «Сильного игрока «Ювентус» в 29 не выставит. Лучшие клубы даже для скамейки его не хотели. Пауло не феномен»

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано не считает новичка римлян Пауло Дибалу топ-футболистом.

«Если ты сильный игрок и тебе 29 лет, не выставляет тебя из команды. 4-5 сильнейших клубов не рассматривали его даже для усиления скамейки. связался с ним, затем подписал Лукаку и сказал Дибале: «Иди домой». При всем уважении, он перешел в «Рому» на 5 млн евро, хотя изначально хотел 10.

Я еще со времен его выступлений за «Палермо» говорю, что он не феномен. Почему его не хотела ни одна топ-команда, хотя бы или ? «Интер» никогда по-настоящему им не интересовался, он даже Санчеса, который сильнее Дибалы, отдал в другую команду. А предпочел два месяца подождать де Кетеларе.

Дибала в итоге перешел в команду, ставшую шестой, и будет зарабатывать отнюдь не астрономические деньги», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.