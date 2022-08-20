Зеленов о 5 матчах «Спартака» с «Зенитом» за сезон: «Хоть 10, игроки готовы. Главное – титул и итоговое место в таблице»

высказался о противостоянии «Спартака» с «Зенитом».

– Обрадовались или разочаровались попаданию на «Зенит» в Кубке России?

– Да нет. Приняли это как должное. Интересно. Новый формат Кубка. Этого следовало ожидать. Будем биться, рубиться. Ждем расписания матчей.

– 5 матчей с «Зенитом» за год – многовато?

– Нужно болельщиков спрашивать. Футболисты готовы играть хоть десять. А там посмотрим.

Самое главное – титул и итоговое место в турнирной таблице. А сколько матчей с «Зенитом» – хоть десять, – сказал глава пресс-службы «Спартака».

«Спартак» и «Зенит» проведут минимум 5 матчей за сезон: в Суперкубке и по два в РПЛ и Кубке