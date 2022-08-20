Фабио Каннаваро: «Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился. В «МЮ» его было не узнать в последние годы»

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Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро раскритиковал хавбека туринцев Поля Погба.

«Погба своей игрой приводил меня в восторг, но в последние годы в «Манчестер Юнайтед» его было не узнать.

Он слишком много беспокоится о своей прическе и о своем образе, и это наводит меня на мысль, что он чувствует, будто уже всего добился.

А когда футболист так считает, он уже не может конкурировать на самом высоком уровне, выкладываться на 100%.

Однако я убежден в том, что он, вернувшись в Италию, жаждет возмездия», – сказал Каннаваро.

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