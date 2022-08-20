Фабио Каннаваро: «Погба слишком обеспокоен своей прической, словно уже всего добился. В «МЮ» его было не узнать в последние годы»

Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро раскритиковал хавбека туринцев Поля Погба.
«Погба своей игрой приводил меня в восторг, но в последние годы в «Манчестер Юнайтед» его было не узнать.
Он слишком много беспокоится о своей прическе и о своем образе, и это наводит меня на мысль, что он чувствует, будто уже всего добился.
А когда футболист так считает, он уже не может конкурировать на самом высоком уровне, выкладываться на 100%.
Однако я убежден в том, что он, вернувшись в Италию, жаждет возмездия», – сказал Каннаваро.