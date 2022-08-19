«Челси» близок к продаже Эмерсона «Вест Хэму» за 13+2 млн фунтов

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Защитник Эмерсон в ближайшее время может покинуть «Челси».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» близок к приобретению 28-летнего итальянца за 13 млн фунтов, еще 2 млн – в качестве бонусов.

Некоторые детали еще предстоит уладить, и это, как ожидается, будет сделано до конца недели. Сейчас идут переговоры об условиях контракта с самим футболистом.

В прошлом сезоне Эмерсон провел 29 матчей в Лиге 1 за «Лион» и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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