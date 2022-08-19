«Ницца» ведет переговоры с Кавани и хочет арендовать Пепе у «Арсенала» в ближайшее время

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ниццу».

По данным Nice-Matin, брат футболиста, выполняющий также обязанности агента, сегодня посетил базу французской команды, где ему было представлено предложение о заключении контракта. Условия называются более привлекательными, чем у .

Также в ближайшее время рассчитывает арендовать у вингера Николя Пепе и купить у «Блэкберна» форварда Бена Бреретона.

В прошлом сезоне Кавани забил 2 гола за 15 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.