«Ницца» ведет переговоры с Кавани и хочет арендовать Пепе у «Арсенала» в ближайшее время

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Ниццу».

По данным Nice-Matin, брат футболиста, выполняющий также обязанности агента, сегодня посетил базу французской команды, где ему было представлено предложение о заключении контракта. Условия называются более привлекательными, чем у «Вильярреала».

Также «Ницца» в ближайшее время рассчитывает арендовать у «Арсенала» вингера Николя Пепе и купить у «Блэкберна» форварда Бена Бреретона.

В прошлом сезоне Кавани забил 2 гола за 15 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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