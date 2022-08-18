Габриэль Агбонлахор: «В «МЮ» токсичная атмосфера. Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Бруну Фернандеш Футбол

Габриэль Агбонлахор отметил негативное влияние Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что он может быть паршивой овцой в этой перестраивающейся команде. Там много молодых футболистов, с которыми он, вероятно, не общается. Есть сообщения о том, что он сидит отдельно от остальных.

Вероятно, он и Фернандеш сидят и на португальском разносят других игроков. Могу представить, каково быть в такой раздевалке. Думаю, там токсичная атмосфера.

Будь я в «МЮ», думал бы: «Когда мы проигрываем, нам приходится обсуждать только Роналду». Избавьтесь от Криштиану, подпишите более молодых и свежих талантливых игроков», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».

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