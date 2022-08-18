Черчесов о 4:0: «Шэмрок» – сложный соперник, и я не всегда от «Ференцвароша» видел то, о чем просил»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Шэмрок Роверс».
В первом матче плей-офф за право выйти на групповой этап Лиги Европы чемпионы Венгрии выиграли со счетом 4:0.
«Мы не можем забивать в каждой опасной ситуации. Были определенные тактические моменты, о которых мы говорили с парнями, и я не всегда видел на поле то, о чем просил. Порой приходилось повышать голос, чтобы они хорошо меня слышали, поскольку на трибунах было больше 15 тысяч человек. «Шэмрок» – сложный соперник.
Футбол таков, что иногда вы проводите неплохой матч, а в другой раз – не очень хороший. Сегодня у нас были хорошие отрезки, и я всегда стараюсь оставаться объективным.
У нас впереди много тяжелых матчей, много переездов. Это нельзя игнорировать», – сказал Черчесов.