Корона пропустит ЧМ-2022. Вингер Мексики и «Севильи» выбыл на 4-5 месяцев из-за травмы ноги

Теги Севилья Ла Лига травмы Сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 Хесус Корона Здоровье Футбол

Вингер Хесус Корона не сыграет за сборную Мексики на чемпионате мира в Катаре.

«Севилья» объявила о том, что 29-летний футболист получил на тренировке серьезную травму. У него диагностирован перелом малоберцовой кости, а также повреждение дельтовидной связки левого голеностопного сустава.

Игрок по прозвищу Текатито сегодня перенесет операцию, восстановление займет 4-5 месяцев.

В составе сборной Мексики Корона провел 71 матч и забил 10 голов. Его национальная команда на ЧМ-2022 выступит в группе С с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.

Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

Новичок «Севильи» Корона получил прозвище в честь пива. Нет, не того самого (хотя дело именно в нем)

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