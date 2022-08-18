Корона пропустит ЧМ-2022. Вингер Мексики и «Севильи» выбыл на 4-5 месяцев из-за травмы ноги

Вингер Хесус Корона не сыграет за сборную Мексики на чемпионате мира в Катаре.
«Севилья» объявила о том, что 29-летний футболист получил на тренировке серьезную травму. У него диагностирован перелом малоберцовой кости, а также повреждение дельтовидной связки левого голеностопного сустава.
Игрок по прозвищу Текатито сегодня перенесет операцию, восстановление займет 4-5 месяцев.
В составе сборной Мексики Корона провел 71 матч и забил 10 голов. Его национальная команда на ЧМ-2022 выступит в группе С с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.
Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
Новичок «Севильи» Корона получил прозвище в честь пива. Нет, не того самого (хотя дело именно в нем)