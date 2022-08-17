поделился мнением о будущем .

Сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» близок к переходу в .

«У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

Когда-то давно писали про , так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция – идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится», – сказал экс-хавбек сборной России.