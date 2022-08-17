Канчельскис о Дзюбе: «Когда-то писали про «Тоттенхэм», сейчас его не возьмут туда даже болбоем. Турция – идеальный вариант для него»

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Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» близок к переходу в «Адана Демирспор».

«У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция – идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится», – сказал экс-хавбек сборной России.

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