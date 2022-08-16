«Месси не Иисус Христос. В нынешней сборной он может чувствовать себя свободнее». Батистута о давлении на Лео в прошлые годы

рассказал об ожиданиях аргентинских болельщиков от .

«Очень долго всю ответственность мы возлагали исключительно на Лионеля Месси.

Сначала мы приговариваем себя, думая, что у нас [в команде] был Иисус Христос – да, великий игрок, но не Иисус, – а потом приговариваем и его. И очень долго мы таким образом вредили ему.

Сейчас ситуация поменялась, с нынешними партнерами он чувствует себя в сборной свободнее.

Конечно, если мяч у меня и я могу отдать его Месси, я это сделаю. Выбирая между двумя партнерами, я отдам мяч Месси при возможности. Но если перед Лео стена, мяч нужно отдать другому. Парни сейчас это понимают. И показывают хороший футбол. Если нет возможности доставить мяч Месси, они отдают его кому-то другому.

Месси тоже не глупый. Представляете, каково это чувствовать, что остальные ждут от тебя буквально всего? А если мы возьмемся за это вместе? Звучит уже по-другому. И ощущается тоже.

Спросите у Месси, предпочтет ли он игру в «Барселоне» Гвардиолы, где с ним выступали выдающиеся футболисты, или же игру в одиночку, забивая все голы самостоятельно. Именно поэтому в нынешней сборной он рад видеть индивидуальность от каждого футболиста», – сказал бывший нападающий сборной .