Аталанта – Милан 21.08.2022, АПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 21 августа, в Бергамо, на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» встретятся в матче «Аталанта» и «Милан» в рамках 2-го тура Чемпионата Италии по футболу. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Предстоит битва двух лидеров чемпионата после стартового тура, миланцы едут в гости в Бергамо и впереди непростая игра ТОП-клубов Италии.

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Футбольный клуб «Аталанта»

Команда из Бергамо придерживается атакующего стиля игры и обычно показывает очень зрелищный футбол. Техничные и быстрые игроки в атаке в лице Сапаты и Муриэля гармонично выглядят на поле, а Пашалич и Малиновский в центре неплохо разгоняют атаки.

Одного из атакующих игроков команды Алексея Миранчука отдали в аренду «Торино», ему на смену в полузащиту были приобретен Сантана де Мораес из «Салернитаны». В нападение был куплен бывший игрок «Лейпцига» Адемола Лукман, а в защиту Мерих Демираль из «Ювентуса».

Интересно будет на них посмотреть в этом сезоне, после неудачного прошлого, где они заняли 8-ое место и не попали ни в один из еврокубков. Теперь же у них вся концентрация внимания будет в чемпионате.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини перед стартом Чемпионата Италии провели 3 товарищеские встречи, в которых лишь 1 раз удалось добиться победы, это было в матче с «Комо» (4:0). Следом же был проигрыш (0:1) от «Ньюкасла» и (1:2) от «Валенсии».

«Аталанта» удачно стартовала в нынешнем сезоне Серии А и в первом туре в гостях взяла вверх над «Сампдорией» (2:0). Матч при этом получился тяжелейшим и хозяева неплохо смотрелись, но в реализации больше преуспелим именно гости. Сейчас команда из Бергамо располагается на 4-ой позиции в таблице после первого тура и еще с 9-ю командами имеет равное количество очков.

Футбольный клуб «Милан»

Команда Стефано Пиоли триумфально завершила прошлый сезон, где завоевала золотые медали Чемпионата Италии. Весь сезон миланцы сыграли примерно на одном уровне и стабильно выигрывали и штамповали победы одну за другой. Мощной получилась и концовка прошлого чемпионата, где миланцы победили в 6 последних матчах, причем в соперниках были 5 команд из ТОП-11 и вылетевший по завершению турнира «Дженоа». По итогу чемпионата миланцы тогда на 2 балла опередили второй «Интер», с которым долгое время в конце первенства шли нога в ногу.

Из трансферов миланцев хочется отметить приобретение нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги и аренду из «Ромы» защитника Алессандро Флоренци, которые должны придать мощи команде.

«Красно-чёрные» провели неплохую предсезонку, где провели 5 контрольных матчей, из которых победили в 4. Из них 2 разгрома над австрийским «Вольфсбергером» (5:0) и над «Виченца Виртус» (6:1).

Миланцы после первого тура в таблице Чемпионата Италии идут на третьей позиции и имею 3 балла в активе. Ниже «Ювентуса» и «Наполи» они только лишь по показателю забитых и пропущенных голов.

«Россонери» в стартовом туре на домашней арене обыграли в зрелищном поединке «Удинезе» (4:2). Причем гости первыми вышли вперед и было (2:2) после первого тайма, но все же миланцам удалось резво начать вторую половину встречи и перевернуть ход игр. Дублем в этой встрече отметился Ребич.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Милан»

Команды в последних 5 очных поединках сыграли следующим образом:

15.05.22 «Милан» – «Аталанта» 2:0;

03.10.21 «Аталанта» – «Милан» 2:3;

23.05.21 «Аталанта» – «Милан» 0:2;

23.01.21 «Милан» – «Аталанта» 0:3;

24.07.20 «Милан» – «Аталанта» 1:1.

«Милан» в последних 3-х очных встречах стабильно обыгрывал «Аталанту», причем дважды в гостях.

Встречаются в поединке 2 атакующие команды чемпионата с прекрасными исполнителями в атаке и нет сомнений, что в таком матче будет запредельно жарко на поле в спортивном плане. Миланцы же имеют, на мой взгляд, более укомплектованный и опытный состав в отличие от «Аталанты». Да и более стабильные результаты последних матчей миланцев больше внушают доверия, тем более что чемпионский состав «россонери» практически полностью сохранили. Поэтому думаю что миланцы точно не проиграют и вполне вероятно в тяжелейшей схватке все-таки вырвут победу. При этом матч думаю будет зрелищным на голы с обеих сторон.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Аталанта» – 2.75;

Победа «Милан» – 2.49;

Ничья – 3.40;

X2 – 1.44;

Ф2 (0) – 1.79;

ТБ (2,5) – 1.71;

Обе забьют-да – 1.57.

Вероятный исход: X2, Ф2 (0), ТБ (2,5), Обе забьют-да.

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Где смотреть Аталанта – Милан