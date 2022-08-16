Сельта – Реал Мадрид 21.08.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Сезон чемпионата Испании по футболу 2022/2023 стартует 12 августа, и именно тогда начинается первый тур. Но мы предлагаем заглянуть чуть-чуть подальше и обратиться ко второму туру Ла Лиги: 21 августа в рамках 2-го тура сыграют триумфатор минувшего сезона, победитель Лиги чемпионов «Реал Мадрид» и занявшая скромное 11-е место в том же сезоне «Сельта».

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Сельта

В минувшем сезоне «Сельта» играла очень и очень неубедительно, заняв 11-е место с 46 очками в активе. Плотность борьбы в нижней части Ла Лиги была такова, что на хвосте у нее висели несколько команд, а от вылета ее отделили 8 очков. В первом туре ее ждет домашняя встреча против «Эспаньола» 13 августа, а уж потом она может думать о матче против «королевского клуба».

Что касается летних трансферов, то команду пополнили не так уж много громких имен: защитник Оскар Мингеса, сыгравший 19 матчей в составе «Барселоны» в этом году. Плюс Гонсалу Пасьенсия, перешедший из «Айнтрахта» и сыгравший определенную роль в победе в Лиге Европы в минувшем сезоне. Из списка игроков, покинувших клуб, стоит отметить мексиканца Нестора Араухо, уехавшего на родину в клуб «Америка», и Нолито, имеющего сейчас статус свободного агента.

Реал Мадрид

На момент написания этого текста мы ждем еще одной встречи: 10 августа в 22:00 по московскому времени в Хельсинки начнется матч Суперкубка УЕФА с участием «Реал» и «Айнтрахта». Если кто не помнит, франкфуртский клуб на пути к победе в Лиге Европы взял и вышиб «Барселону». Это уже причина бояться немецкую команду, хотя в том сезоне против «Барсы» было абсолютно все, и она просто не имела шансов хоть как-то спасти сезон.

К новому сезону «Реал» подходит с бессменным Каримом Бенземой в составе и с Давидом Алабой, который уже неплохо отыграл первый сезон. Ряды «сливочных» в межсезонье пополнил еще и перешедший из «Челси» Антонио Рюдигер. А расстаться пришлось клубу с рядом значимых игроков: после многих лет с командой расстался великий Марсело, в «Севилью» ушел Иско… Гарет Бэйл отправился покорять заокеанские поля, став игроком «Лос-Анджелеса», а Лука Йович уехал в «Фиорентину». Мог в составе пополнений быть и Килиан Мбаппе, но все прекрасно знают, чем обернулась эта совсем не приятная для парижан и мадридцев история: недовольными остались обе стороны.

Прогноз

Коэффициенты на этот матч предоставляет WinLine. Даже не читая коэффициентов, можно уже догадаться, кому отдают предпочтение и букмекеры, и болельщики, и эксперты всех мастей с более-менее серьезным опытом (будь то журналисты или футбольные тренеры). Однако поскольку это начало сезона, а в самом начале многие ожидания могут разбиться, все-таки стоит указать, с какими кэфами на то или иное событие сейчас подходят к этому матчу обе команды. Напомним, что «Сельта» будет номинальным хозяином.

Начнем с того, что на победу «Реала» в сезоне дается кэф 2.15, и мадридцы фавориты всей Ла Лиги («Барселона» при всех неудачах идет чуть пониже с кэфом 2.35). На «Сельту» кэф 350, и на этом можно закончить обсуждать перспективы клуба в попадании в топовые позиции. А вот перед матчем 2-го тура расклады следующие: коэффициент 1.89 на победу «Реала» и коэффициенты 3.7 на ничью и победу «Сельты». Короче говоря, двойной исход тут нет смысла обсуждать.

Что касается исходов таймов по отдельности, то в первом тайме коэффициент на победу «Реала» составляет 2.45, во втором – 2.17. Ничья в первом и втором таймах выражается кэфами 2.34 и 2.75, а победа «Сельты» в первом или втором таймах (только не перепутайте с итоговым результатом!) – кэфами 4.1 и 3.65. То есть очевидно, что в первом тайме «Сельта» имеет шансы продержаться, но во втором, скорее всего, не выдержит давления и сдастся.

Наш обзор возможных событий плавно переходит из плоскости исходов в плоскость тотала. Для начала скомбинируем эти два варианта и представим возможные кэфы на исход с определенным тоталом голов. Победа «Реала» с тоталом больше 2.5 выражается кэфом 2.65, с тоталом больше 1.5 этот кэф составляет 2.17, а вот на тотал меньше 2.5 с тем же исходом он уже составляет 5.2. Ничья с тоталом меньше 1.5 (то есть счет 0:0) идет с кэфом 16.0, с тоталом больше 1.5 (любая результативная) – 4.4. Шансы «Сельты» оцениваются более скромно: победа с тоталом больше 1.5 идет с кэфом 4.5, с тоталом больше 2.5 этот кэф достигает 5.6. А тотал меньше 1.5 – это 14.0, уже невероятный сценарий. Хотя всякое бывало в Ла Лиге…

Что касается тотала без каких-либо дополнительных событий, то имеем следующие цифры. Тотал больше 1.5 предлагается с мизерным кэфом 1.19, тотал больше 2.5 с более приличным кэфом 1.62, тотал больше 3.5 – с кэфом 2.46. Тотал меньше 3.5 предлагается с кэфом 1.44, тотал меньше 2.5 – с кэфом 2.11. Судя по цифрам, этот матч должен быть зрелищным в плане голов. Ну а по форе сведения вообще мизерные: нулевая фора «Сельты» менее вероятна по сравнению с «реаловской» (2.59 против 1.4), а фора (+1.5) у «кельтов» более вероятна, чем аналогичная (-1.5) у мадридцев (1.3 против 3.0).

Рекомендуемая ставка: выигрыш второго тайма у «Реала» (2.17), тотал больше 2.5 (кэф 2.65).

Стоит дождаться матча «Реала» в Суперкубке и первого тура Ла Лиги, чтобы сделать выводы. Но пока будем исходить из имеющихся кэфов: даже если в первом тайме «Реал» не поведет в счете, во втором он сдюжит точно. Ну и минимум три гола мы увидим в матче, это точно: с игроком уровня Бензема иначе быть не может.

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Где смотреть Сельта – Реал