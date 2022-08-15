Гендиректор «Рубина»: «Я не потяну те деньги, которые планирует Дзюба. Наверное, в обморок упаду, если он решит к нам приехать»

Теги Зенит Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига Рустем Сайманов Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Рубина» высказался о возможном переходе Артема Дзюбы.

Нападающий ранее тренировался и поддерживал форму в расположении казанского клуба. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

– Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?

– Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды.

Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был.

По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок.

Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.

– В России его не ждать?

– Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.

– Потянете ли его зарплату?

– Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

– А сам разговор был о том, что он может остаться?

– Нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты, – сказал Рустем Сайманов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные