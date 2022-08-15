Хвича забил в первом матче за «Наполи» и отпраздновал гол жестом Стефена Карри

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Хвича Кварацхелия забил гол в первом официальном матче за «Наполи»

Полузащитник сравнял счет на 37-й минуте матча с «Вероной» в 1-м туре Серии А (2:1, перерыв). Хвича замкнул навес Ирвинга Лосано. 

Взятие ворот грузин отпраздновал фирменным жестом разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри «Спокойной ночи».

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле. Итальянский клуб купил полузащитника у «Динамо» Батуми, где футболист играл после расторжения контракта с «Рубином». 

Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь

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