Хвича забил в первом матче за «Наполи» и отпраздновал гол жестом Стефена Карри

забил гол в первом официальном матче за .

Полузащитник сравнял счет на 37-й минуте матча с «Вероной» в 1-м туре Серии А (2:1, перерыв). Хвича замкнул навес Ирвинга Лосано.

Взятие ворот грузин отпраздновал фирменным жестом разыгрывающего защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри «Спокойной ночи».

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле. Итальянский клуб купил полузащитника у «Динамо» Батуми, где футболист играл после расторжения контракта с «Рубином».

Подробную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.