Хвича забил и сделал голевую передачу в дебютном матче за «Наполи». Его заменили на 68-й минуте игры с «Вероной»

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Хвича Кварацхелия успешно дебютировал за «Наполи».

21-летний полузащитник открыл счет своим голам за неаполитанский клуб в матче первого тура Серии А против «Вероны» (5:2), забив мяч головой после передачи Ирвинга Лосано.

Позже грузинский футболист отметился еще одним результативным действием: на 55-й минуте он стал автором голевой передачи, когда помог отличиться Петру Зелиньски.

На 68-й минуте вместо Кварацхелии на поле вышел Элиф Элмаз.

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле. Итальянский клуб купил полузащитника у «Динамо» Батуми, где футболист играл после расторжения контракта с «Рубином». 

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