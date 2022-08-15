Игрок «Краснодара» Рамирес: «У всей семьи есть российское гражданство – я русский! Водку не пью, нравится борщ, русские традиции»

Кристиан Рамирес рассказал, что у всей его семьи есть российское гражданство.
– У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?
– Да, у всей семьи российское гражданство.
– Почему так?
– Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.
– Насколько ты русский? Ты пьешь водку?
– Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это! – сказал 28-летний защитник «Краснодара».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Рамирес провел четыре матча и забил один гол.
Рамирес перешел в «Краснодар» в 2017 году из «Ференцвароша».