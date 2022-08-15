Игрок «Краснодара» Рамирес: «У всей семьи есть российское гражданство – я русский! Водку не пью, нравится борщ, русские традиции»

рассказал, что у всей его семьи есть российское гражданство.

– У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?

– Да, у всей семьи российское гражданство.

– Почему так?

– Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.

– Насколько ты русский? Ты пьешь водку?

– Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это! – сказал 28-летний защитник «Краснодара».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Рамирес провел четыре матча и забил один гол.

Рамирес перешел в в 2017 году из «Ференцвароша».