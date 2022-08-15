Терри – Абрамовичу: «Вы лучший владелец в мире, создали команду мирового уровня. Ваше наследие и имя будут помнить вечно»

назвал лучшим владельцем клуба в мире.

«Пока мы вступаем в новую эру с новым владельцем, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное спасибо Марине [Грановской], Брюсу [Баку] и Евгению [Тененбауму] за их фантастическую и тяжелую работу в нашем великом футбольном клубе.

Вы все помогли нам стать лучшими и выиграть все трофеи в мировом футболе. Это было бы невозможно без вашей огромной работы и страсти на протяжении всего пребывания в «Челси».

Роман. Босс... У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Поддержка, которую вы мне всегда оказывали как на поле, так и за его пределами, навсегда остается со мной.

Вы создали мужскую команду мирового уровня, женскую команду и академию, позволив нам всем быть лучшими и осуществить свои мечты.

Ваше наследие и имя будут помнить вечно, вы лучший владелец в мире. Спасибо за все. Мы все будем вечно хранить воспоминания», – написал бывший капитан «Челси» в инстаграме.

Абрамович был владельцем с 2003 по 2022 год. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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