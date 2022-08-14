Сорокин о появлении Галицкого в судейской: «Краснодар» судят чище. После «Спартака» стало получше»

Егор Сорокин считает, что визит Сергея Галицкого в судейскую повлиял на отношение арбитров к «Краснодару».

Владелец клуба зашел в судейскую комнату после домашнего матча «быков» со «Спартаком» (1:4). За это «Краснодар» был наказан штрафом 200 тысяч рублей и проведением матча на нейтральном поле условно.

– Замечали, что после того, как Сергей Николаевич [Галицкий] зашел в судейскую, к команде судьи стали правильнее относиться?

– Думаю, судят чище.

– Это реально влияет?

– Если сравнивать то, как судили со «Спартаком» – и потом, то нас стали немного получше судить. Но не связываю с тем, что к нам стали лучше относиться, просто был сделан акцент на том, что надо меньше ошибаться в чью‑то пользу. Чтобы было справедливо, – сказал защитник «Краснодара».