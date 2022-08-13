Президент «Урала»: «Поле у «Факела» просто безобразное. Хорошо, что игроки не получили травм»

Президент остался недоволен состоянием поля на стадионе в Воронеже.

Екатеринбургская команда сыграла вничью с в гостевом матче 5-го тура Мир (0:0).

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда.

Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось. Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас [в Премьер-лиге].

Но одно вижу в Воронеже – это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши [игроки], ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», – заявил .