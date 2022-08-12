Хачатурянц о «Факеле»: «Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом»

Теги премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Ашот Хачатурянц Футбол

Экс-президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о «Факеле».

После 4 туров воронежцы занимают в таблице 14-е место.

«У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Это очень важная программа для губернатора Воронежской области и всей губернии в целом.

Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики, в свою очередь, фантастическим образом их поддерживают. Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом. Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», — сказал Хачатурянц.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные