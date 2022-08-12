Хачатурянц о «Факеле»: «Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом»

Экс-президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о «Факеле».

После 4 туров воронежцы занимают в таблице 14-е место.

«У замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Это очень важная программа для губернатора Воронежской области и всей губернии в целом.

Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики, в свою очередь, фантастическим образом их поддерживают. Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом. Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», — сказал Хачатурянц.