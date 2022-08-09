«Цена Кокорина – два мешка картошки. По нему никаких данных нет, кроме числа касаний». Канчельскис о форварде

высмеял форварда «Фиорентины» .

«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.

Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки. Больше за него не заплатят. По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно.

К тому же его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», – сказал бывший полузащитник клуба из Флоренции и сборной России.

За полтора года в Италии Александр провел 10 матчей в Серии А и не совершил голевых действий. Статистика 31-летнего россиянина – здесь.