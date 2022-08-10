«Реалу» еще не сообщили, когда пройдет КЧМ. Даты не выбраны из-за загруженного календаря

У «Реала» нет информации о планах по проведению клубного чемпионата мира в новом сезоне.

As пишет, что даты проведения чемпионата мира среди клубов еще не определены, и это создает для «Реала» проблемы при планировании нового сезона.

Вероятно, организационные сложности связаны с загруженным календарем сезона-2022/23.

, тренеру «Реала» по физподготовке, нужно заранее знать, когда команда отправится в Китай, где, как планируется, пройдет клубный чемпионат мира. Необходимо правильно подойти к распределению нагрузки на футболистов в новом сезоне, так как большая часть игроков «Реала» выступит на ЧМ-2022 в ноябре-декабре, а в январе 2023 года отправится в Саудовскую Аравию на розыгрыш Суперкубка Испании.

В «Реале» думают, что клубный чемпионат мира состоится в феврале, как и в предыдущие два сезона. Однако и здесь возникает проблема, так как победитель Лиги чемпионов Азии станет известен лишь в конце февраля.

На данный момент даты проведения клубного чемпионата мира не определены даже приблизительно.