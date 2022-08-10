Тиаго выбыл на 1,5 месяца из-за травмы. Он может вернуться к игре «Ливерпуля» с «Челси» в 8-м туре АПЛ

Полузащитник пропустит около полутора месяцев из-за травмы.

Хавбек, повредивший заднюю поверхность бедра в матче 1-го тура против (2:2), пропустит до шести недель, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В данный момент «Ливерпуль» не может рассчитывать на полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена и Кертиса Джонса, также получивших травмы.

Тиаго может восстановиться от травмы к игре 8-го тура АПЛ против , которая состоится 18 сентября.

Статистику 31-летнего игрока, который в прошлом сезоне провел 39 матчей за клуб во всех турнирах и забил 2 гола, можно изучить здесь.