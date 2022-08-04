Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит начало сезона из-за травмы в товарищеской игре

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не сможет сыграть в стартовом туре АПЛ.
23-летний футболист получил травму во время товарищеской игры со «Страсбуром» (0:3). Он был заменен на 57-й минуте из-за ушиба.
Француз пропустит начало сезона, но его отсутствие не будет длительным.
В прошлом сезоне Конате сыграл в чемпионате Англии 11 раз и получил 2 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Первая игра «Ливерпуля» в АПЛ-2022/23 назначена на 6 августа – против «Фулхэма» на выезде.