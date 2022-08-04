Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит начало сезона из-за травмы в товарищеской игре

Защитник не сможет сыграть в стартовом туре АПЛ.

23-летний футболист получил травму во время товарищеской игры со (0:3). Он был заменен на 57-й минуте из-за ушиба.

Француз пропустит начало сезона, но его отсутствие не будет длительным.

В прошлом сезоне Конате сыграл в чемпионате Англии 11 раз и получил 2 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Первая игра «Ливерпуля» в АПЛ-2022/23 назначена на 6 августа – против на выезде.