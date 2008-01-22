«МЮ», «Интер» и ЦСКА интересуются хавбеком ПСВ Бергвейном

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн привлек внимание ряда европейских клубов.

Как сообщает De Telegraaf, интерес к 21-летнему голландцу проявляют , «Интер», «Торино», «Бордо», «Реал Сосьедад» и московский .

Скауты «МЮ» посетили матч ПСВ с «Эмменом» (2:2), в котором Бергвейн отметился голевой передачей, планирует просмотреть игрока в ближайшее время.

Прошлым летом уже делал предложение по Бергвейну в размере 18 миллионов евро, однако ПСВ запросил за своего футболиста не менее 20 млн.

В нынешнем сезоне хавбек забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 17 матчах чемпионата Голландии.

В 2017 году футболист вошел в число 25 претендентов на награду Golden Boy.