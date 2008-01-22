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    «МЮ», «Интер» и ЦСКА интересуются хавбеком ПСВ Бергвейном

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    Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн привлек внимание ряда европейских клубов.

    Как сообщает De Telegraaf, интерес к 21-летнему голландцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Торино», «Бордо», «Реал Сосьедад» и московский ЦСКА.

    Скауты «МЮ» посетили матч ПСВ с «Эмменом» (2:2), в котором Бергвейн отметился голевой передачей, «Интер» планирует просмотреть игрока в ближайшее время.

    Прошлым летом «Бордо» уже делал предложение по Бергвейну в размере 18 миллионов евро, однако ПСВ запросил за своего футболиста не менее 20 млн.

    В нынешнем сезоне хавбек забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 17 матчах чемпионата Голландии.

    В 2017 году футболист вошел в число 25 претендентов на награду Golden Boy.

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