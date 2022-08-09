Во сколько играют Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт, Суперкубок Европы, 10 августа, время начала матча

Теги Айнтрахт Франкфурт Реал Мадрид Суперкубок Европы Футбол

В среду, 10 августа, сыграют Реал Мадрид и Айнтрахт Франкфурт в рамках Суперкубка Европы по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Хельсинки».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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