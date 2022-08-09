Во сколько играют Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт, Суперкубок Европы, 10 августа, время начала матча

В среду, 10 августа, сыграют Реал Мадрид и Айнтрахт Франкфурт в рамках Суперкубка Европы по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Хельсинки».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Айнтрахт Франкфурт: все новости
Суперкубок Европы по футболу: все новости