Реал Мадрид — Айнтрахт прогноз на матч 10 августа Суперкубок УЕФА, прогноз на футбольный матч

Матч за Суперкубок УЕФА традиционно открывает европейский футбольный сезон. Но в этом году «все смешалось в доме Облонских». Некоторые европейские чемпионаты уже стартовали, остальные возьмут старт в середине августа. Всему причиной Чемпионат мира по футболу в Катаре, который состоится в ноябре-декабре 2022 года. Мадридскому «Реалу» не впервой играть за Суперкубок, в минувшем сезоне он выиграл Кубок европейских чемпионов в 14-й раз. «Айнтрахт» в этом плане куда менее опытен, команда один раз выигрывала Кубок УЕФА в 1980 году и вот теперь его аналог Лигу Европы. В послужных списках колоссальная разница, но зачастую бывает так, что фаворит проигрывает в матче за Суперкубок. Добавит ли королевский клуб в свою копилку еще один трофей, или он уедет в Германию? Будем следить за трансляцией с Олимпийского стадиона в Хельсинки, начало матча в 22:00 по московскому времени. Рассудит соперников английский арбитр Майкл Оливер.

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«Реал Мадрид»

Времена галактикос давно канули в Лету, но «Реал» и без такого звездного состава может блистать, что он и доказал в минувшем сезоне, победив как в Ла Лиге, так и в Европе. Воедино сложилось несколько факторов. Основной это работа главного тренера Карло Анчелотти. Он может объединить всех общей идеей и даже несмотря на недостаток ресурсов добивается результата. Второй фактор это игра нападающего Карима Бензема. Сколько эпитетов приходилось слышать в его адрес, но воистину, чем старше он становится, тем гораздо яркими красками блестит его игра. Нельзя не учитывать и такой фактор как разброд и шатание в стане соперников в Примере. «Барселона» при Хави еще не обрела былую силу, а мадридский «Атлетико» допустил слишком много осечек в первой половине чемпионата.

В Лиге Чемпионов начиная с плей-офф шансы «сливочных» расценивались как не самые очевидные. Но команда прибавляла с каждым раундом. К тому же давайте вспомним, каких соперников прошел «Реал» на пути к трофею. В ⅛ финала «Пари Сен-Жермен». После пропущенного мяча на своем поле во втором матче, казалось, французы легко добьются успеха, но Мадрид переломил ход встречи и вышел в четвертьфинал. В ¼ финала лондонский «Челси» и два безумных поединка, где все решил один гол преимущества. Еще не легче в полуфинале — был пройден «Манчестер Сити», а в финале обыгран «Ливерпуль». В итоге заслуженное чемпионство.

В преддверии нового сезона «Реал» смог точечно усилить состав. В качестве свободного агента пришел Антонио Рюдигер, а у «Монако» был приобретен Орельен Тчуамени. В межсезонье были проведены несколько выставочных матчей, в частности одержана победа над «Ювентусом» 2 : 0, а в «классико» случилось поражение от «Барселоны» 0 : 1. Но все это была разведка боем, матч за Суперкубок покажет реальную готовность «сливочных» к длинному сезону.

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)

Франкфуртский «Айнтрахт» нечасто появляется на вершине Бундеслиги и, соответственно, играет в еврокубках. Но в позапрошлом сезоне команда смогла занять пятое место в чемпионате и получила право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. Дальше уже аппетит начал приходить во время еды. Команда уверенно заняла первое место в группе D, не потерпев ни одного поражения, и тем самым завоевала право сразу играть в ⅛ финала. Первым соперником немецкого клуба в плей-офф турнира стал испанский «Бетис». Сломить сопротивление «бело-зеленых» удалось лишь в дополнительное время.

В ¼ еще одна испанская команда, да какая — «Барселона». Многие считали, что на этом путь «орлов» закончится, но они посрамили скептиков и прошли дальше. В полуфинале было две победы над английским «Вест Хэмом». А в финале успех в серии пенальти с еще одной британской командой «Рейнджерс». Таким образом «Айнтрахт» выиграл третий европейский трофей в своей истории. В далеких 1960-х годах был выигран Кубок Интертото.

Чемпионатом Бундеслиги в прошлом сезоне «орлы» пожертвовали, лишь 11-е место, но оно того стоило. Болельщики связывают надежды с новым сезоном, но уже в первом туре «Айнтрахт» принимал на своем поле «Баварию». Чемпионы учинили хозяевам форменный разгром 6 : 1. У «орлов» были шансы, но они ими не воспользовались. Так что в новый сезон подопечные Оливера Глазнера вступили тяжело, и можно беспокоиться за исход матча с «Реалом». Впрочем, еврокубки это уже совсем другое дело и на одну встречу команда собраться может. Как знать, может поражение от «Баварии» окажется хитрым ходом, чтобы усыпить соперника.

Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Айнтрахт»

История встреч команд совершенно небогата. Официально играли они только однажды, зато каким был этот матч! В 1960 году «Айнтрахту» удалось в первый раз выйти в финал Кубка европейских чемпионов. Выход этот так и остается единственным для «орлов». Но тогда в «Реале» блистали мировые звезды. Немцы смогли открыть счет, но впоследствии получили три мяча в свои ворота от Альфредо Ди Стефано и четыре от Ференца Пушкаша. Итог — 7 : 3 в пользу королевского клуба. Тот Кубок для «Реала» стал пятым выигранным подряд.

Мадридский клуб безоговорочный фаворит. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,44, выигрыш «орлов» оценивается коэффициентом 6,80, ничья в основное время матча — 5,00. Победа «Айнтрахта» станет сенсацией. Непонятно, что должно произойти, чтобы «сливочные» упустили Суперкубок. Сопротивление немецкий клуб окажет, но его будет недостаточно — победа испанцев с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Реал – Айнтрахт