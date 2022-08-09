Йоканович о «Ростове»: «Понравилось, как они играли против «Динамо». Я увидел, в чем заключается стиль Карпина»

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Славиша Йоканович сказал, что ему понравилась игра «Ростова» и работа Валерия Карпина

Его «Динамо» сыграло с ростовчанами вничью в первом туре нового сезона Мир РПЛ (1:1). 

Сандро Шварц рассказывал, что изучает южноамериканский футбол, особенно ему нравилась сборная Чили при Бьельсе и Сампаоли. На каких тренеров ориентируетесь вы?

– Интересных тренеров много – мне нравится, когда кто‑то здорово показывает себя с маленькой командой, но благодаря труду добивается повышения в клуб более высокого уровня.

В любой лиге есть тренеры, за которыми интересно следить – вот мне, например, понравилось, как «Ростов» играл против нас.

Я увидел, в чем заключается стиль Карпина – его команда точно знает, как хочет играть. Да, в таком стиле тяжело играть, есть риск ошибок, они всегда могут проиграть. Но в том‑то и дело – интересные тренеры есть везде, – рассказал Йоканович.

 

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